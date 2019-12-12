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12.12.2019 16:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские полицейские задержали трех молодых людей, которых подозревают в избиении 18-летней девушки в кафе на Лиговском проспекте.

Как сообщает Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, девушка была госпитализирована. Ее травмы оцениваются как средняя тяжесть вреда здоровью.

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У полиции есть видеозапись, где зафиксирован фрагмент происшествия. На кадрах видно, что обидчики покидают кафе, а один из них ударяет кулаком в лицо девушку с такой силой, что она падает на пол заведения.

Полиция по подозрению в нападении задержала трех человек. Самому старшему из них 19 лет, он учится в вузе на юриста. Самому юному участнику нападения 16 лет, он учится в седьмом классе. Третий молодой человек нигде не учится и не работает. Все молодые люди, отмечается в релизе Главка, относятся к неформальному сообществу.

В квартирах, где живут подозреваемые, прошли обыски. В ближайшее время суд определит им меру пресечения.

Это дело в Петербурге очень широко обсуждается, ведь причиной нападения стала не ссора и не "личные неприязненные отношения", из-за которых происходит значительное количество бытовых преступлений. Так, как сообщает "Комсомольская правда", девушку избили из-за ее одежды и прически, внешность незнакомки не понравился молодым людям и в ход пошли кулаки.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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