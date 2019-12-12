В Астрахани экс-министр экономики получил шесть лет лишения свободы

К шести годам лишения свободы приговорен бывший министр экономического развития Астраханской области Алексей Попов. Как сообщает пресс-служба СКР по области, Кировский районный суд признал экс-чиновника виновным в злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Согласно материалам следствия, еще до того, как возглавить министерство Алексей Попов в должности конкурсного управляющего реализовал имущество фирмы в пользу одного из своих близких друзей, занизив стоимость почти в десять раз с 114,5 миллионов рублей до 12 миллионов рублей. При этом торги были проведены с нарушениями. Но, когда действия Попова обжаловали в суде, он сфальсифицировал документы, чтобы представить их в качестве доказательств своей правоты.

При расследовании дела с участием полиции и сотрудников ФСБ был обнаружен еще один факт злоупотребления Поповым, ему удалось продать имущество предприятия "Астраханские водопроводы" в пять раз дешевле фактической стоимости: за 1,6 миллионов рублей вместо 8,4 миллиона рублей.