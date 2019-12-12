В Ростове осужден бывший заместитель начальника ГУФСИН

В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника ГУФСИН региона. Экс-чиновника, которого обвиняли в получении взяток на 11 миллионов рублей, приговорили к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба суда, дело бывшего сотрудника ГУФСИН рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

По версии следствия, экс-полковник вместе со своим начальником получали взятки от коммерсантов за содействие в заключении государственных контрактов на поставку товаров в учреждения уголовно-исполнительной системы. С июля 2016 по 2017 года они получили свыше 11 миллионов рублей.

Кстати

В ноябре начальника Главного управления ФСИН РФ по Ростовской области Муслима Даххаева заподозрили в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Генерал-майор и несколько его заместителей были задержаны в ходе совместной спецоперации ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН.