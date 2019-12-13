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13.12.2019 12:34
Рубрика: В мире

Главой разведслужбы в Австралии стала женщина

Главой разведывательной службы Австралии - Управления радиотехнической обороны - впервые в истории ведомства станет женщина. На этот пост правительство назначило руководителя национального Центра кибербезопасности Рэйчел Ноубл.

Фото: AP Photo/Michael Sohn
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Такое кадровое решение "открыло для женщин новые возможности в сфере национальной безопасности", прокомментировали событие премьер-министр Скотт Моррисон и министр обороны Линда Рейнольдс.

Как отмечает "Газета.ru", в задачи разведслужбы входит перехват сообщения иностранных государств. Ноубл начнет работу в новой должности с февраля 2020 года.

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