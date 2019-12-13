Минздрав выяснит, что стало причиной смерти журналиста в Москве

По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка. Минздрав России дал соответствующее поручение территориальному подразделению Росздравнадзора, сообщили сегодня в министерстве. Проверка будет проводиться во взаимодействии с Главным следственным управлением СК России по городу Москва, уточнили в ведомстве.

В век соцсетей информация распространяется мгновенно. Сам погибший журналист "Вечерки" Михаил Виноградов написал на своей странице в соцсети, по сути, репортаж о том, что с ним происходило незадолго до смерти. Он даже сопроводил свой рассказ фотографиями, по которым можно судить, насколько серьезной была потеря крови.

Журналист только выписался из больницы после, казалось бы, несложной операции, но ночью у него внезапно открылось сильное кровотечение. По вызову "скорой", по его словам, приехали два фельдшера, осмотрели рану, наложили повязку с коллагеном и велели приложить холод. В качестве холодного компресса посоветовали использовать замороженную курицу из холодильника.

Виноградов не написал, предлагали ли ему срочную госпитализацию в связи с сильным кровотечением, он лишь отметил, что бригада медиков "скорой" уехала, а он после этого еще отмывал лужи крови на полу.

Очевидно, сам журналист не подозревал, насколько серьезна ситуация. Хотя свой пост он завершил словами "самое неприятное, что я не могу понять, почему и отчего такое кровотечение? И как его купировать на будущее? Тоскливо мне и страшно немного".

Проверяющим предстоит выяснить, почему пациент в угрожающем жизни состоянии был оставлен медиками "скорой" без помощи.