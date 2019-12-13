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13.12.2019 19:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин открыл зимний фестиваль "Путешествие в Рождество"

Текст: Сергей Жуков
В Москве стартовал главный зимний фестиваль - "Путешествие в Рождество". Праздник волшебства и чудес продлится на улицах и площадях столицы целый месяц. Творческие мастер-классы, ледовые шоу, спектакли, ярмарки ждут горожан и туристов на 81 площадке в центре и на окраинах. Старт празднику сегодня дал мэр столицы Сергей Собянин.
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ mos.ru Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ mos.ru
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ mos.ru

Прогулявшись по торговым рядам, он рассказал, что зимний фестиваль ежегодно посещают миллионы людей. "Мы развернули площадки в центре города, микрорайонах, больших парках, скверах и на площадях, - сказал Собянин. - Одновременно со стартом фестиваля включаем в городе праздничную подсветку, чтобы она горела всю зиму и радовала москвичей и гостей столицы".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Главную новогоднюю ель страны спилили в Подмосковье

Самое интересное - в исторической части Москвы. В свой праздничный маршрут стоит непременно включить Манежную площадь. Здесь установлена двадцатиметровая ель. На ней - четыре тысячи новогодних игрушек и три километра гирлянд. Рядом - большая рождественская ярмарка с вкусными сувенирами из Европы. Прохожие могут погрузиться в атмосферу городов, знаменитых своими рождественскими традициями. Например, в пражских шале можно попробовать чешский трдельник, а в австрийских - выпить горячий глинтвейн. Как обещают организаторы, занять себя на Манежке и на пути к площади Революции смогут не только шопоголики и сладкоежки. К примеру, в этих краях можно послушать европейские сказки в "Библиотеке", отправить письмо с поздравлениями родственникам и друзьям на рождественской почте, где работают эльфы, или приготовить своими руками леденцы в "Карамельной мастерской". А еще можно увидеть, как на открытом огне готовится литовский рождественский торт "Шакотис", по форме напоминающий ёлочку. Рецепт десерта не менялся с 1692 года.

На площади Революции работает ледовый театр. В первый день фестиваля тут устроили модный показ на коньках. Свои коллекции презентовали восемь известных российских дизайнеров, а моделей сыграли члены сборной России по керлингу, сноубордисты и хоккеисты. Свои представления на этом льду будет ставить олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. Еще одна ледовая площадка открыта в Новопушкинском сквере. Тут главный постановщик зимне-сказочных балетов - фигурист Петр Чернышев. Его шоу в этом году можно посмотреть и на окружных площадках. В перерывах между спектаклями все ледовые театры отдаются посетителям. То есть все желающие могут кататься как на обычных катках.

Фото: PhotoXPress.ru
Куда сходить в Москве перед Новым годом

Для любителей экстрима на Новом Арбате, около 21-го дома, открыт сноуборд-парк. Горка высотой 5,5 метров и длиной 30 метров рассчитана на детей от 7 лет и взрослых. Здесь можно не только покататься, но и увидеть зрелищные трюки в исполнении профессиональных спортсменов. Еще одна горка установлена для малышей от 3 до 6 лет. Инструкторы покажут им базовые движения и прокатят по небольшим препятствиям - горкам и мостикам. Детский сноуборд и шлем выдают бесплатно, поэтому от родителей требуется только одно - одеть ребенка удобно и тепло. Еще один детский сноуборд-парк работает на Тверском бульваре, у памятника Тимирязеву.

Богатая на события в этом году театральная программа. Например, кукольные спектакли подготовили театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Петрозаводска, Чебоксар, Ульяновска и Кировска. На Тверском бульваре можно отправиться в импровизированное путешествие по сказке Гофмана "Щелкунчик и мышиный король", а в Климентовском переулке - поучаствовать в интерактивной сказочной программе "Чудеса под зонтиком".

Всего на фестивале запланировано полторы тысячи концертов, более восьми тысяч мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Желающие могут бесплатно прокатиться на 18 каруселях. Посмотреть адреса фестивальных площадок, расписание мастер-классов, концертов и спектаклей, можно на сайте moscowseasons.com.

Тем временем

В один день с фестивалем после реконструкции открылся наземный пешеходный переход от площади Революции к Никольской улице. По словам мэра, переход простоял закрытым десять лет. "По мнению многих специалистов, отремонтировать и открыть его было невозможно. Слишком много ошибок было допущено при попытке построить на этом месте подземны торговый центр. В результате не только его не построили, но и чуть было не разрушили исторические здания, - объяснил Собянин. - Тем не менее, по моей просьбе инженеры все же нашли решение, строители смогли устранить ошибки своих предшественников. Поэтому мы вновь открываем один из самых популярных в Москве переходов".

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