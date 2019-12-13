Экс-строителю космодрома Восточный заменили условный срок на реальный

Приговор бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК) Виктору Гребневу изменен Приморским краевым судом. Вместо условного срока фигурант одного из дел о хищениях на космодроме Восточный получил реальное лишение свободы на пять лет в колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Летом текущего года Уссурийский районный суд назначил Гребневу наказание по делам о присвоении и преднамеренном банкротстве в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Краевой суд исключил из постановления районного суда ссылки на применение статьи УК РФ об условном наказании и о применении штрафа и постановил считать Гребнева осужденным по части 4 статьи 160 ("Присвоения или растрата") и по статье 196 ("Преднамеренное банкротство") УК РФ.

Суд установил, что Виктор Гребнев, будучи единоличным руководителем ТМК, распорядился в личных целях вверенными ему денежными средствами в размере свыше 407 миллионов рублей. Суд также установил, что с января 2012 года по декабрь 2014 года Гребнев совершал последовательные действия, направленные на преднамеренное банкротство возглавляемого им предприятия.

Осужденный был единоличным владельцем ТМК с 2006 года. В 2011 году он был выбран депутатом краевого парламента Приморья. В феврале 2015-го перестал быть депутатом в связи с назначением главой департамента промышленности и транспорта, но оставил должность после возбуждения уголовного дела 17 апреля 2015 года.

Справка "РГ"

ТМК - дорожно-строительная компания, построившая во Владивостоке Золотой мост. До 2015 года была подрядчиком на возведении объектов на космодроме Восточный. Сейчас на ТМК введена процедура банкротства. Долги по заработной плате перед работниками не погашены.