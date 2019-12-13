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13.12.2019 12:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В День конституции ульяновские школьники написали гражданский диктант

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
12 декабря в областном парламенте в третий раз состоялась региональная акция "Гражданский диктант - 2019", посвященная 26-летию со дня принятия Конституции Российской Федерации.
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области

В первенстве на знание основного закона страны приняли участие члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании и Общественного совета Молодежного парламента, а также команды из пяти вузов и восьми профессиональных образовательных организаций Ульяновской области.
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Организаторами "Гражданского диктанта" выступили базовая кафедра "Основы российского парламентаризма" при Законодательном Собрании региона и Молодежный парламент. Впервые акция была проведена два года назад и преследовала цель повышения уровня знаний молодежи об основах правового устройства российского государства и развития интереса к его изучению.

- В этом году мы решили отойти от традиционного формата акции "каждый за себя" и проводим его в виде командных первенств. Надеюсь, что "Гражданский диктант" поможет лучше изучить Конституцию и напомнит, что знать свои права и обязанности необходимо каждому гражданину, - напутствовала собравшихся заведующая базовой кафедрой УлГУ "Основы российского парламентаризма" Елена Долгова.

Участников акции поприветствовал председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ульяновской области шестого созыва Евгений Карась.

- Рад, что участники собрались в столь большом составе. Сегодня "Гражданский диктант пишут более 160 человек. Мы подготовили как простые, так и сложные вопросы, над которыми предстоит поразмышлять. Желаю всем выполнить задания успешно и с хорошим настроением, - говорит Евгений Карась.

Участникам "Гражданского диктанта - 2019" было предложено за полчаса ответить на 26 вопросов теста. По словам студента Ульяновского института гражданской авиации имени Б.П. Бугаева Ярослава Капитонова, у подготовленных ребят они не вызвали особых трудностей.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области
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- В этом семестре у нас была дисциплина "Правоведение", и тех, кто хорошо сдал экзамен, отобрали в команду. Вместе с преподавателями мы заранее внимательно изучали и разбирали Конституцию - основной закон страны, который должен знать каждый гражданин и опираться на него в жизни, - пояснил Ярослав Капитонов.

Правильные ответы на тест будут опубликованы на сайте Законодательного Собрания Ульяновской области. Церемония награждения победителей состоится 18 декабря в рамках очередного заседания регионального парламента. Лучшим командам будут вручены дипломы и памятные подарки.

Справка "РГ"

При Законодательном Собрании Ульяновской области работает "Школа парламентаризма", объединяющая Молодежный парламент, Молодежное правительство, "Молодую Гвардию Единой России". В них входят молодые люди с активной гражданской позицией. Благодаря проекту "Ш.А.Г.Н.И!" они могут представить свои социальные проекты, попробовать себя в законотворчестве. В свою очередь эта работа помогает выявить лидеров, среди которых, возможно, есть будущие парламентарии.

Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Законодательное собрание Ульяновской области

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