В Нижнем Новгороде школьники спасли женщину от изнасилования

В Нижнем Новгороде суд признал виновным в покушении на изнасилование 35-летнего мужчину: от нападения женщину спасли проходившие мимо школьники. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

Инцидент произошел 19 февраля этого года. Подсудимый вместе с женой отдыхал в одном из кафе Сормовского района. Там они познакомились с одной из посетительниц. Когда новая знакомая вышла на улицу, мужчина последовал за ней. Затем он силой привел к железнодорожной станции, там толкнул ее в сугроб и попытался изнасиловать.

Проходившие мимо 16-летние школьники услышали крики женщины, пришли на помощь и оттащили ее обидчика. До приезда полиции ребята удерживали нарушителя.

Свою вину мужчина признал, заявив, что не помнит всех обстоятельств случившегося. Суд признал его виновным в покушении на изнасилование и приговорил к двум годам в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.