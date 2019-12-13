В Оренбуржье за браконьерство задержали главного охотоведа района

В Оренбуржье по подозрению в браконьерстве задержан главный охотовед Новоорского района и трое местных жителей. Нарушители пытались скрыться от полицейских на автомобиле, и правоохранителям пришлось организовать погоню со стрельбой по колесам.

Как сообщило УМВД по региону, сотрудники ДПС заметили автомобиль "Нива", двигавшийся от села Чапаевка в сторону поселка Новоорского. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, однако тот лишь прибавил скорость. В ходе преследования он не реагировал на неоднократные требования правоохранителей и предупреждения о применении оружия. Тогда полицейские произвели два предупредительных выстрела вверх и пять - по колесам. Лишь после этого машина остановилась.

В салоне находились четверо местных жителей, в том числе - главный районный охотовед. При осмотре автомобиля в багажнике были обнаружены две туши косуль и шесть единиц гладкоствольных охотничьих ружей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ "Незаконная охота".