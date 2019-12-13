Житель Прикамья купил находящуюся в розыске иномарку

У жителя Пермского края изъяли автомобиль Audi, находящийся в розыске. Об этом сообщили в УФССП по региону.

Пермяк увидел на одной из торговых площадок в интернете объявление о продаже иномарки. Соблазнившись низкой ценой, он решил ее приобрести и не поленился съездить за ней в Киров. Купив машину, пермяк поставил ее на учет.

Но через два месяца его остановили сотрудники ДПС и сообщили, что купленный им автомобиль находится в розыске.

Судебные приставы изъяли автомобиль и передали его первоначальному владельцу. Теперь пермяк намерен взыскать убыток с того, у кого купил Audi.