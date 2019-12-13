Под Иркутском два человека погибли в ДТП с участием "скорой"

Водитель скорой помощи и фельдшер погибли в результате столкновения медицинского автомобиля с грузовиком на трассе "Байкал" под Иркутском. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Подробности аварии пока не озвучиваются, правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Известно, что медики ехали в сторону Слюдянки. А удар при столкновении был такой силы, что "скорую" выкинуло с проезжей части в сугробы, спецмашина превратилась в груду металла.

Кроме водителя и фельдшера в ней никого не было. Водитель фуры, по предварительным данным, не пострадал - удар пришелся в прицеп.