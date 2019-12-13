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13.12.2019 13:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Иркутском два человека погибли в ДТП с участием "скорой"

Текст: Екатерина Дементьева

Водитель скорой помощи и фельдшер погибли в результате столкновения медицинского автомобиля с грузовиком на трассе "Байкал" под Иркутском. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани
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Подробности аварии пока не озвучиваются, правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Известно, что медики ехали в сторону Слюдянки. А удар при столкновении был такой силы, что "скорую" выкинуло с проезжей части в сугробы, спецмашина превратилась в груду металла.

Кроме водителя и фельдшера в ней никого не было. Водитель фуры, по предварительным данным, не пострадал - удар пришелся в прицеп.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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