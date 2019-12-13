В Красноярске массажистка сломала ноги семимесячной девочке

В Красноярске у семимесячного ребенка обнаружили переломы ног после посещения массажиста.

Как сообщают РИА Новости, девочке стало плохо после предпоследнего сеанса. У ребенка поднялась температура, одна нога не двигалась. Врачи, к которым обратились родители, констатировали переломы обеих ног.

Агентство со ссылкой на местные СМИ приводит слова матери о том, что массажистка сначала вины не признавала, а затем предложила вернуть часть заплаченных ей денег. Потом она перестала выходить на связь.

Известно, что семья и ранее обращалась к данному специалисту, приводила на прием старших детей. Младшей дочери рекомендовали укрепляющий массаж по медицинским показаниям.

СКР по Красноярскому краю после сообщений в СМИ о случившемся возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Как сообщает пресс-служба следкома по региону, следователи допрашивают родители и разыскивают массажистку.