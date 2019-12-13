На Ставрополье перевернулась маршрутка: шестеро пострадавших

В Ставропольском крае на скользкой дороге перевернулся микроавтобус с пассажирами. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщили "РГ" в краевом управлении ГИБДД.

Инцидент произошел в пятницу около семи часов утра. Пассажирская "Газель" ехала из станицы Георгиевской в город Георгиевск. По предварительной информации, из-за скользкой дороги водитель не справился с управлением, маршрутка выехала на обочину и перевернулась.

- В результате шесть человек доставили в больницу, у четверых врачи диагностировали незначительные травмы, им назначено амбулаторное исследование, - сообщили в Госавтоинспекции по Ставрополью.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося.