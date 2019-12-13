Умер актер Дэнни Айелло

Значительный и плодовитый американский актер, сценарист и продюсер, номинант "Оскра" Дэнни Айелло скончался в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя артиста.

При этом, по уточнению Vanity Fair, Айелло отошел 12 декабря от болезни в госпитале в Нью-Джерси.

Дэниел Луис Айелло-младший родился 20 июня 1933 в Бруклине в многодетной семье. Кино увлекался с детства, но сначала послужил в армии и сменил далее множество профессий - от водителя автобуса до вышибалы в ночном клубе.

Сниматься начал в семидесятые и преуспел - в фильмографии артиста более сотни фильмов и сериалов. Включая второго "Крестного отца" и "Однажды в Америке", "Пурпурную розу Каира" и "Дни радио", "Лестницу Иакова", "Гудзонского ястреба", "Леона" и "Счастливое число Слевина".