В Петровском Пассаже проходят дни неаполитанской кухни

С 13 по 23 декабря в рамках кулинарного фестиваля Bosco Café "Домашняя кухня/Кухня домов" в Петровском Пассаже пройдут недели неаполитанской кухни. Богатые и разнообразные вкусы этого региона, подарившего миру пиццу, моцареллу и лимончелло, в столице продемонстрируют блюда от любимого шеф-повара дизайнера Джанлуки Исайя - итальянца Джузеппе Романо.

Шеф-повар Джузеппе Романо. Фото: Предоставлено Bosco di Ciliegi Family

Джузеппе родился в Неаполе и с детства интересовался кулинарным искусством, помогая маме на кухне и познавая секреты традиционных для юга Италии блюд. Конечно, как истинный неаполитанец, он владеет мастерством пиццайоло. Знакомство Романо с дизайнером Isaia произошло в период работы повара в траттории в Казальнуово, в провинции Неаполя. По словам Джузеппе, Джанлука приходил в заведение практически каждый день. Как клиент он оказался очень требовательным. Тем не менее, шефу удалось уловить его вкус.

Теперь о предпочтениях дизайнера могут узнать посетители Петровского Пассажа. Джузеппе Романо и шеф Bosco Café - Давиде Корсо разработали специальное меню, показывающее гастрономические пристрастия Джанлуки Исайя и одновременно кулинарные традиции Неаполя. В сете представлены аранчини с прошутто котто, мильфей из цуккини с моцареллой, запеченные в баклажане паккери, треска в соусе из болгарского перца, а также говядина "San Gennaro" c запеченным картофелем. На десерт предлагается ромовая баба по-неаполитански.