Закон о виноделии могут принять в последний день осенней сессии

Документ, напомнил спикер нижней палаты, сейчас проходит обсуждение в регионах. "Мы считаем, что эту работу можно будет завершить до конца года", - отметил он.

Принятие такого документа он назвал серьезным шагом по развитию отрасли.

- Это инвестиции, рабочие места, - пояснил Володин. - И мы чувствуем свою ответственность, считаем правильным было бы до конца года принять этот законопроект во втором и третьем чтениях.

Документ, которого давно ждет отрасль, в середине ноября прошел первое чтение. Он вводит единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия.

Нововведения, как ранее заявлял Володин, повысят требования к виноделию, в частности, позволят решить проблему "бодяжного" вина на полках российских магазинов. Сейчас в этой сфере существует "большая серая зона, где качество практически никакое", отметил парламентарий.

Устанавливаются требования к ведению федерального реестра виноградных насаждений и к безопасности продукции виноградарства. Также документ вводит требование о ведении обязательного декларирования урожая винограда.

Согласно законопроекту, будет создана Центральная дегустационная комиссия и специализированные комиссии.

В документе также содержатся технологические правила производства винодельческой продукции, требования к сырью и материалам. Прописывается, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной и некачественной. Для исключения обмана потребителей предлагается ввести обязательные требования к этикетке винодельческой продукции.