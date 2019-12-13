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Рубрика: Власть

Закон о виноделии могут принять в последний день осенней сессии

Текст: Татьяна Замахина
Госдума может принять законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России сразу во втором и третьем чтениях 18 декабря, в последний день осенней сессии нижней палаты. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ, напомнил спикер нижней палаты, сейчас проходит обсуждение в регионах. "Мы считаем, что эту работу можно будет завершить до конца года", - отметил он.

Принятие такого документа он назвал серьезным шагом по развитию отрасли.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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- Это инвестиции, рабочие места, - пояснил Володин. - И мы чувствуем свою ответственность, считаем правильным было бы до конца года принять этот законопроект во втором и третьем чтениях.

Документ, которого давно ждет отрасль, в середине ноября прошел первое чтение. Он вводит единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия.

Нововведения, как ранее заявлял Володин, повысят требования к виноделию, в частности, позволят решить проблему "бодяжного" вина на полках российских магазинов. Сейчас в этой сфере существует "большая серая зона, где качество практически никакое", отметил парламентарий.

Устанавливаются требования к ведению федерального реестра виноградных насаждений и к безопасности продукции виноградарства. Также документ вводит требование о ведении обязательного декларирования урожая винограда.

Согласно законопроекту, будет создана Центральная дегустационная комиссия и специализированные комиссии.

В документе также содержатся технологические правила производства винодельческой продукции, требования к сырью и материалам. Прописывается, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной и некачественной. Для исключения обмана потребителей предлагается ввести обязательные требования к этикетке винодельческой продукции.

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