Беларусь возьмет у Китая кредит в 500 миллионов долларов

Проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита на 3,5 миллиарда юаней (500 миллионов долларов) одобрил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Министерство финансов республики уполномочено подписать документ, сообщает РИА Новости. Между тем в конце октября руководитель минфина Беларуси Максим Ермолович озвучил о намерении получить в 2019 году кредит у Китая в размере 3,5 миллиарда юаней, что эквивалентно примерно 500 миллионам долларов.

Кредит будет предоставлен Шанхайским филиалом Банка развития Китая сроком на пять лет. В документе говорится, что Минск берет кредит с целью погашения и обслуживания госдолга, а также для содействия развитию двусторонней торговли с Китаем.

Ранее Беларусь обсуждала получение кредита у России в размере 600 миллионов долларов для рефинансирования долга. Однако позднее белорусская сторона объявила, что потребности в госкредите нет.