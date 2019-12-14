Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов

Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы. Зарубежные медики считают, что рафинированные углеводы (особенно в сочетании с сахаром) влияют на качество и отсутствие сна.

По словам Малышевой, содержащиеся в хлебе, десертах, белом рисе и других далеко не самых полезных продуктах рафинированные углеводы могут спровоцировать ожирение, проблемы с сердцем и другие недуги. В числе которых бессонница "кажется легкой мелочью", передает "URA.RU".

Соответственно, употребление такой пищи в принципе опасно для здоровья.

О плохом влиянии рафинированных углеводов на сон стало известно по результатам масштабного исследования с участием около 50 тысяч человек.