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14.12.2019 16:42
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Пекин: Консенсус Китая и США по торговле поможет развитию мировой экономики

Благодаря совместным усилиям торгово-экономических групп Китай и США пришли к единству мнений по тексту торгово-экономического соглашения первого этапа на основе принципа равенства и взаимного уважения, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

США обязались поэтапно отменять дополнительные тарифы на китайские товары, переходя к их снижению. В Пекине считают, что достигнутое согласие окажет положительное влияние на развитие мировой экономики, инвестиционного и финансового рынка, а расширение торгово-экономического сотрудничества с Россией поспособствует оптимальному распределению ресурсов и экономической перестройке обеих стран. Подробности сообщил замминистра финансов Ляо Минь:

"Отмена тарифов - наша главная задача на переговорах. США пообещали отменить решение по повышению некоторых пошлин и снизить уже завышенные, увеличить объём освобождённых от пошлин китайских товаров, то есть тенденция перейдёт от повышения к снижению. Китайская же сторона рассмотрит возможность отмены готовящегося повышения тарифов на американские товары 15 декабря".

Текст торгово-экономического соглашения первого этапа включает в себя девять глав: введение, интеллектуальная собственность, передача технологий, продукты питания и сельскохозяйственные продукты, финансовые услуги, обменные курсы и прозрачность, расширение торговли, двусторонние оценки и решение споров, заключение. Содержание документа говорит о том, что Пекин и Вашингтон пошли навстречу друг другу и достигли согласия по многим вопросам защиты прав интеллектуальной собственности, пояснил замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь:

"Консенсус охватывает несколько аспектов, включая защиту коммерческой тайны, принятие жестких мер за нарушение авторских прав и распространение контрафактной продукции на платформах электронной торговли, ответственность за регистрацию ложных товарных знаков".

По словам Ван Шоувэня, договорённость поможет увеличить поток приобретённых у зарубежных стран прав интеллектуальной собственности в Китай. В КНР наблюдается устойчивое улучшение ситуации с их защитой, что соответствует потребностям в реформировании и экономическом развитии страны.

Относительно первого этапа торгово-экономического соглашения, заместитель министра сельского хозяйства и сельских дел КНР Хань Цзюнь отметил, что его реализация позволит нарастить поток китайской сельскохозяйственной продукции в США и ее закупки из Соединенных Штатов. По его словам, США дали согласие на ввоз китайских груш, апельсинов и свежих фиников в свою страну. Кроме того, американская сторона пообещала снять ряд ограничений на ввоз китайских морепродуктов.

Как крупные аграрные государства, Китай и США обладают большой взаимодополняемостью в сельском хозяйстве. Увеличение импорта сельскохозяйственной продукции из США, такой, как соевые бобы, свинина, пшеница, кукуруза и рис, помогает восполнению недостатка на внутреннем рынке. Как, например, в Китае 85 процентов бобов импортировано из других стран, и теперь ежегодно импортируется 90 миллионов тонн американских бобов.

Расширение торгового сотрудничества между Китаем и США идет на пользу оптимизации распределения ресурсов и структурной экономической перестройке обеих сторон, считает заместитель руководителя Госкомитета по делам развития и реформ Нин Цзичжэ.

Расширение торгового сотрудничества Китая с США, с одной стороны, способствует удовлетворению запросов китайского народа, что позволяет им экономить, с другой, это дает возможность китайским предприятиям инвестировать на более высоком уровне. Как известно, Китай является крупнейшим закупщиком американских бобов, и вторым крупнейшим закупщиком американского хлопка. Кроме того, значительное повышение объема добычи нефти США с помощью технологии сланцевой добычи позволяет открыть новый международный рынок, все это показывает, что расширение торгового сотрудничества с Китаем - реальный выбор для США.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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