В Гидрометцентре предупредили о снеге и гололеде

С запада наступает атлантический циклон и теплый атмосферный фронт принесет в воскресенье в Вологодскую, Тверскую, Брянскую, Воронежскую, Белгородскую, Курскую области снег с дождем. Возможно образование гололеда и налипание на поверхности, провода и деревья мокрого снега.

Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Синоптик сообщила, что существенного похолодания не прогнозируется. Днем во всех названных регионах температура будет плюсовая, а ночью - с небольшим минусом. Местами начнется усиливаться ветер до 15 метров в секунду.

16 декабря, в понедельник, еще один фронт циклона принесет снег в Архангельскую область. В Саратовской области и Татарстане тоже будет снег и мокрый снег, метель, гололед.

Но затем начнется оттепель. К середине недели совсем слабые морозы - ночью ноль-минус 5. Днем минус 3-плюс 2 градуса. На севере Поволжья минус 1-6 градусов. Со вторника повышение температуры. Днем минус 1 - плюс 4 градуса. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях минус 1 - плюс 4 градуса.

В Центральном округе около нуля ночью и днем минус 2 - плюс 3 градуса. Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.