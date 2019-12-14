В Москве объявлен желтый уровень опасности

Из-за неблагоприятной погоды Гидрометцентр объявил в Москве "желтый" уровень погодной опасности.

Предупреждение объявлено из-за сильного ветра. Его скорость составит до 10 метров в секунду. "Желтый" уровень действует, как минимум, до утра воскресенья. Однако его могут продлить и на второй выходной: ветер, по предварительным прогнозам, не ослабеет.

Повышенные уровни погодной опасности актуальны не только для Москвы, но также и для Подмосковья и некоторых других регионов Центральной России. Помимо ветра там ожидаются местами гололед и сильный туман.