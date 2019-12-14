В Приморье оконная фирма обманула 30 клиентов на 2,7 миллиона рублей

Полиция Владивостока возбудила уголовное дело о мошенничестве из-за обмана более чем 30 клиентов оконной фирмы.

В дежурную часть стали обращаться местные жители, которые жаловались, что заплатили компании за установку окон, но обещанной услуги так и не дождались.

"Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 2,7 миллионов рублей", - говорится на сайте регионального УМВД.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Полиция призывает пострадавших от действий фирмы людей обратиться в отдел с заявлением.