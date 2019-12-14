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14.12.2019 05:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье осужден врач, сделавший ребенка инвалидом

Текст: Юлия Гарднер

Мировой суд города Краснокаменска вынес приговор акушеру-гинекологу краевой больницы № 4. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью новорожденного.

В январе 2018 года врач допустил ошибки при оказании медпомощи местной жительнице. Роды проходили естественным путем, в то время как по всем показаниям нужно было делать кесарево сечение.

На Камчатке врачи сделали ребенка инвалидом

"Все это в совокупности с дальнейшими медицинскими манипуляциями привело к причинению тяжкого вреда здоровья по неосторожности новорожденному ребенку", - рассказали в прокуратуре Забайкальского края.

В результате малыш стал инвалидом.

Акушер вину не признал, однако суд не согласился с его позицией. Врачу назначено два с половиной года ограничения свободы. Он также лишен права заниматься врачебной деятельностью по профилю в течение двух лет.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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