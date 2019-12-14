В Забайкалье осужден врач, сделавший ребенка инвалидом

Мировой суд города Краснокаменска вынес приговор акушеру-гинекологу краевой больницы № 4. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью новорожденного.

В январе 2018 года врач допустил ошибки при оказании медпомощи местной жительнице. Роды проходили естественным путем, в то время как по всем показаниям нужно было делать кесарево сечение.

"Все это в совокупности с дальнейшими медицинскими манипуляциями привело к причинению тяжкого вреда здоровья по неосторожности новорожденному ребенку", - рассказали в прокуратуре Забайкальского края.

В результате малыш стал инвалидом.

Акушер вину не признал, однако суд не согласился с его позицией. Врачу назначено два с половиной года ограничения свободы. Он также лишен права заниматься врачебной деятельностью по профилю в течение двух лет.