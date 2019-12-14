В жилом доме Комсомольска-на-Амуре взорвался газ

Хлопок газовоздушной смеси произошел сегодня вечером в трехэтажном доме по улице Вагонной в Комсомольске-на-Амуре. Эпицентр взрыва находился в квартире на третьем этаже.

К месту происшествия стянулись пожарное подразделение, оперативная группа краевого ГУ МЧС России, сотрудники газовой службы и "скорой помощи".

"По предварительным данным, в результате хлопка произошло повреждение оконного остекления на кухне, где возникло происшествие. Хозяин квартиры получил ожоги конечностей, от госпитализации отказался", - сообщает региональный Главк МЧС.

Пожара после хлопка не было, несущие опоры дома не пострадали. Известно, что он вообще не был газифицирован. Сейчас экстренные службы продолжают работу, выясняя причины случившегося и степень повреждения конструкций.