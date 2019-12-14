Морихиро Ивата рассказал о новой постановке балета "Корсар"

В Нижегородском театре оперы и балета (НТОБ) 14 и 15 декабря пройдут премьерные показы балета "Корсар". Постановщиком стал Морихиро Ивата - известный японский артист балета, бывший солист Большого театра, затем директор балетной труппы Бурятского театра оперы и балета, а в настоящее время - руководитель балетной труппы Нижегородского театра оперы и балета.

Трехактная постановка этого балета по мотивам поэмы Байрона на музыку Адольфа Адана отличается от других максимальной приближенностью к поэтическому оригиналу. Либретто написала Ольга Ивата. Надо отметить, что подобное следование первоисточнику - редкий случай, так как обычно используется либретто "Корсара", переделанное под балет, которое довольно далеко отстоит от произведения Байрона. Сам Ивата-сан называет свою постановку "балетом-поэмой".

Дирижировать будет директор НТОБ Александр Топалов, с которым у Иваты раньше уже был опыт совместной постановки.

Кроме того, постановщики обещают очень красивые декорации и костюмы. По большей части они созданы художником-модельером театральных костюмов НТОБ Аллой Шаманиной. А часть костюмов для нового спектакля выполнена в столичной мастерской Елены Нецветаевой-Долгалевой.

На премьере в НТОБ создадут атмосферу светского приема, обещают организаторы.

Постановщик "Корсара" Морихиро Ивата ответил на вопросы "РГ" о новом балете.

Почему для вашей первой постановки в НТОБ выбран именно "Корсар"?

Морихиро Ивата: У меня уже есть опыт такой постановки и идеи ее воплощения. Первый раз я поставил балет "Корсар" в 2018 году, как раз в год 200-летия со дня рождения Мариуса Петипа. Эта премьера состоялась в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета. Я взял один из балетов Петипа, в котором сохранилась его хореография, чтобы современные зрители смогли познакомиться с его шедеврами, такими, как "Пиратский танец", па-де-де Медоры и Конрада, Па-де-скляв, трио Одалисок и сцена "Оживленный сад".

Сейчас модно ставить свое, новое прочтение художественного произведения. Почему решено сделать постановку максимально близкой к тексту Байрона? Или такой возврат можно считать как раз новым прочтением?

Морихиро Ивата: Да, это как раз мое прочтение. После того, как я познакомился с поэмой Байрона, то оказался очарован ею, и не мог понять, почему старое общепринятое либретто совершенно не соответствует сюжету. Я загорелся идеей поставить свой спектакль, максимально следуя задумке автора. Для этого пришлось переписать не только либретто, но и заново скомпоновать музыку. В итоге получился совершенно новый оригинальный спектакль. И я надеюсь, что он будет хорошо принят зрителями.

Справка

В настоящее время по всему миру ставится балет "Корсар" на основе хореографии Мариуса Петипа и Жюля Перро, либретто авторства Жюля де Сен-Жоржа и Жозефа Мазилье, впервые был поставлен в 1856 году в Парижской опере. Хотя до того в Италии, Франции и Великобритании были и другие постановки "Корсара", они до нашего времени не сохранились.

Главные партии в "Корсаре" в Нижнем Новгороде исполнят Татьяна Казанова, Артем Зрелов, Елизавета Мартынова, Андрей Орлов, Юлия Ануфриева, Василий Козлов, Александр Лысов, Михаил Болотов, Дмитрий Пельмегов, Максим Просянников и другие. К участию в постановке для максимально точного воплощения сюжета привлечены также юные артисты балета.