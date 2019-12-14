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14.12.2019 16:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Новороссийском на трассе сгорела пассажирская маршрутка

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На трассе Новороссийск - Краснодар в районе поселка Горного сгорела пассажирская маршрутка. О происшествии с легковым автомобилем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Ивановской области
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По данным пожарных, инцидент случился около 8.00 утра из-за замыкания электропроводки. В результате ЧП никто не пострадал.

По сообщению очевидцев, двигавшихся рядом с машиной, загоревшаяся "ГАЗель" была пассажирской маршруткой. Огонь охватил машину внезапно, за считанные секунды, однако водитель и пассажиры успели выскочить из транспорта.

Пожарная машина сумела добраться до места происшествия примерно за пять минут. Чтобы потушить пламя, потребовалось около 15 минут.

Как рассказали свидетели происшествия, из-за того, что пламя охватило машину прямо на дороге, на трассе образовалась огромная автомобильная пробка.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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