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14.12.2019 13:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело после ДТП с автобусом на Урале

Текст: Анатолий Меньшиков

СК Свердловской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после ДТП с пассажирским автобусом на трассе Пермь - Екатеринбург.

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области
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Следствие уточняет число пострадавших, степень тяжести вреда их здоровью. По предварительным данным, их не меньше 15, в том числе подростки: автобус перевозил 53 человека, возвращавшихся с концерта певца Макса Коржа.

Востребована документация, сопутствовавшая совершению рейса, предстоят допрос свидетелей и сотрудников автотранспортного предприятия, комплекс судебных экспертиз, поясняют в ведомстве.

Согласно предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, допустил съезд на полосу встречного движения, где машина перевернулась.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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