СК возбудил дело после ДТП с автобусом на Урале

СК Свердловской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после ДТП с пассажирским автобусом на трассе Пермь - Екатеринбург.

Следствие уточняет число пострадавших, степень тяжести вреда их здоровью. По предварительным данным, их не меньше 15, в том числе подростки: автобус перевозил 53 человека, возвращавшихся с концерта певца Макса Коржа.

Востребована документация, сопутствовавшая совершению рейса, предстоят допрос свидетелей и сотрудников автотранспортного предприятия, комплекс судебных экспертиз, поясняют в ведомстве.

Согласно предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, допустил съезд на полосу встречного движения, где машина перевернулась.