СК возбудил дело после пожара в наркодиспансере Тюмени

СК Тюменской области возбудил уголовное дело после пожара в наркологическом диспансере Тюмени, в результате которого один человек погиб и 12 были госпитализированы.

В ночь на субботу одна из палат наркологического диспансера загорелась. Один человек погиб, десять с отравлением продуктами горения доставлены в отделение токсикологии областной больницы. В ожоговое отделение госпитализирована медсестра, помогавшая пациентам клиники эвакуироваться из здания. По оценке медиков, она находится в тяжелом состоянии. Еще одного человека утром уже выписали.

По информации регионального управления МЧС, огонь охватил помещение площадью 10 квадратных метров на втором этаже после полуночи. Пожарные спасли 13 человек и 116 госпитализировали. На место происшествия работали семь бригад скорой помощи.

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем - один из пациентов курил в помещении.