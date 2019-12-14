Репилов и Иванова выиграли этап Кубка мира по санному спорту

Триумфом российских спортсменов завершились соревнования саночников-одиночников на этапе Кубка мира в канадском Устлере.

В соревнованиях мужчин не было равных россиянину Роману Репилову. По сумме двух заездов он показал результат 1 минута 39,713 секунды. Ставший вторым немец Феликс Лох отстал от победителя на 0,147 секунды. Третий результат показал представитель Италии Доминик Фишналлер, уступивший Лоху 0,06 секунды.

Трое других представителей России не попали в первую десятку. Семен Павличенко показал 12-й результат, Максим Аравин стал 19-м, а Александр Горбацевич замкнул двадцатку сильнейших.

У женщин не было равных Татьяне Ивановой. Россиянка по сумме заездов показала результат 1.17,378 секунды. Другой россиянке - Виктории Демченко не хватило всего 0,03 секунды, чтобы стать второй. Она проиграла Анне Беррайтер из Германии. В десятку также попала Екатерина Катникова, ставшая восьмой. Екатерина Батурина показала лишь 22-й результат.