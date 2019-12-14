Новости

Под Ивановом автобус протаранил грузовик 12:29
Правительство изменило систему премирования в сфере культуры 12:24
В Ростехе рассказали, какое оружие РФ нелегально копируют за рубежом 12:18
UFC официально объявил о поединке Нурмагомедова и Фергюсона 11:58
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15 11:55
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу "Голос" 11:45
В жилом доме Комсомольска-на-Амуре взорвался газ 11:29
Грустный кот с необычными ушами стал звездой интернета 11:09
Военнослужащие ВВО преподали мастер-класс коллегам из Лаоса 10:36
На Урале в ДТП с пассажирским автобусом пострадали семь человек 10:28
В Приморье открылись первые центры амбулаторной онкопомощи 09:48
Круглые очки Джона Леннона проданы на аукционе за 183 тысячи долларов 09:39
23-летнему хоккеисту "Филадельфии" диагностировали рак 09:25
На Тайване полиция застрелила подозреваемого в закладке бомбы 09:18
Гол Ничушкина принес "Колорадо" победу над "Нью-Джерси" 09:09
В Хабаровске судебный пристав получил взятку квартирами 09:05
В Приморье оконная фирма обманула 30 клиентов на 2,7 миллиона рублей 08:32
Два человека стали жертвами ДТП в Москве 08:28
В США девушка умерла из-за "болезни поцелуев" со странными симптомами 08:20
На Сахалине у тренера баскетбольного клуба нашли наркотики 08:16
Беларусь возьмет у Китая кредит в 500 миллионов долларов 08:08
Минюст предложил ввести изменения порядка взыскания долгов 08:01
Глава Бурятии предложил сделать 31 декабря выходным 07:54
Ученые выяснили, какие продукты вызывают бессонницу 07:50
В Забайкалье игравшая на бирже учительница лишилась 700 тысяч рублей 07:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие подарки не стоит дарить на Новый год
Какие подарки не стоит дарить на Новый год
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
14.12.2019 07:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые выяснили, какие продукты вызывают бессонницу

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Медики из Колумбийского университета заявили, что затяжную бессонницу, помимо прочих факторов, может провоцировать питание.

Так, масштабная работа специалистов с участием около 50 тысяч человек показала, что женщины в постменопаузе, в рационе которых присутствовали продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов, имели более высокий риск развития бессонницы по сравнению с теми, кто такого рода пищу не употреблял.

Ситуация усугублялась, если рафинированные углеводы сочетались с добавлением сахара.

Фото: iStock
Врач рассказала, как не набрать вес после новогоднего застолья

Представительницы слабого пола, предпочитавшие богатые клетчаткой продукты, овощи и фрукты (но не фруктовые соки), гораздо реже имели проблемы со сном.

- Бессонницу часто лечат когнитивно-поведенческой терапией или лекарствами, но они могут быть дорогостоящими или иметь побочные эффекты. Наше исследование показывает, что мы можем найти более простые и недорогие способы помочь людям с бессонницей, и сделать это с меньшим количеством потенциальных побочных эффектов, - пояснил ведущий автор исследования Джеймс Гангвиш.

Как отметил специалист, виновником бессонницы у женщин была высоко обработанная пища (белый рис, белый хлеб, выпечка), так как она вызывает скачки сахара в крови. А вот цельные фрукты - полезны. В них также есть сахар, но его всасывание надежно замедляет клетчатка.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Пушков озвучил "мрачный сценарий" для Европы из-за ракет США
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Путин назвал недостаточными меры по поддержке демографии
Песков подтвердил переход на "повышенные тона" на нормандском саммите
Фигуристка Загитова рассказала, почему решила приостановить карьеру