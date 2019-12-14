Ученые выяснили, какие продукты вызывают бессонницу

Медики из Колумбийского университета заявили, что затяжную бессонницу, помимо прочих факторов, может провоцировать питание.

Так, масштабная работа специалистов с участием около 50 тысяч человек показала, что женщины в постменопаузе, в рационе которых присутствовали продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов, имели более высокий риск развития бессонницы по сравнению с теми, кто такого рода пищу не употреблял.

Ситуация усугублялась, если рафинированные углеводы сочетались с добавлением сахара.

Представительницы слабого пола, предпочитавшие богатые клетчаткой продукты, овощи и фрукты (но не фруктовые соки), гораздо реже имели проблемы со сном.

- Бессонницу часто лечат когнитивно-поведенческой терапией или лекарствами, но они могут быть дорогостоящими или иметь побочные эффекты. Наше исследование показывает, что мы можем найти более простые и недорогие способы помочь людям с бессонницей, и сделать это с меньшим количеством потенциальных побочных эффектов, - пояснил ведущий автор исследования Джеймс Гангвиш.

Как отметил специалист, виновником бессонницы у женщин была высоко обработанная пища (белый рис, белый хлеб, выпечка), так как она вызывает скачки сахара в крови. А вот цельные фрукты - полезны. В них также есть сахар, но его всасывание надежно замедляет клетчатка.