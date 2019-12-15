Каррера начал карьеру в АЕКе с победы

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера с победы дебютировал в качестве главного тренера греческого АЕКа.

В матче 14-го тура чемпионата Греции новая команда Каррера в гостях встречалась с "Ксанти".

Дебют у Каррера получился непростым. До 85-й минуты встречи команды не могли открыть счет. Но затем Константинос Галанопулос сумел поразить ворота "Ксанти". Этот гол в матче так и остался единственным.

Набранные в Ксанти три очка помогли АЕКу подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Греции.

Каррера пришел в АЕК восьмого декабря, подписав контракт до 2012 года. Ранее он возглавлял московский "Спартак" и привел его к званию победителя РПЛ.