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15.12.2019 02:01
Рубрика: Спорт

Каррера начал карьеру в АЕКе с победы

Текст: Максим Домчев
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера с победы дебютировал в качестве главного тренера греческого АЕКа.
Фото: REUTERS/VINCENT WEST Фото: REUTERS/VINCENT WEST
Фото: REUTERS/VINCENT WEST

В матче 14-го тура чемпионата Греции новая команда Каррера в гостях встречалась с "Ксанти".

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Дебют у Каррера получился непростым. До 85-й минуты встречи команды не могли открыть счет. Но затем Константинос Галанопулос сумел поразить ворота "Ксанти". Этот гол в матче так и остался единственным.

Набранные в Ксанти три очка помогли АЕКу подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Греции.

Каррера пришел в АЕК восьмого декабря, подписав контракт до 2012 года. Ранее он возглавлял московский "Спартак" и привел его к званию победителя РПЛ.

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