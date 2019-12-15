Спасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста

Сотрудники МЧС в Москве с помощью автолестницы сняли мужчину с опоры Крымского моста - его передали подоспевшим медикам и полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Серьезных затруднений в движении транспорта на мосту удалось избежать - автовышка простояла там недолго и сейчас движение полностью восстановлено.

В причинах, которые заставили мужчину забраться на опору почти 30-метровой высоты, предстоит разобраться полицейским и врачам. Судя по видеокадрам, мужчина на опоре что-то кричал и активно жестикулировал.