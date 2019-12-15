Новости

Видео: Мужчина шлепнул корреспондентку, и за это ему грозит год тюрьмы 15:57
Песков сравнил Зеленского с европейскими политиками 15:37
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки 15:15
В Башкирии произошел второй случай отравления ребенка снюсом 15:00
Лариса Долина споет колыбельную в новом мультфильме про Умку 14:57
Загитова заявила, что даже не задумывалась о завершении карьеры 14:54
Умерла актриса Анна Карина 14:47
Спасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста 14:47
Под Петербургом сосед ограбил 92-летнюю блокадницу 14:45
Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин завершил реабилитацию 14:18
Мариинский театр представит детскую сказку "Белоснежка" 14:10
Стало известно, почему японки выглядят моложе своих лет 14:01
Крымский мост подсветили цветами российского триколора 14:00
Плющенко ответил на обвинения команды Тутберидзе 13:53
В Москве продлили "желтый" уровень опасности 13:24
Затонувший в Севастополе плавдок и подлодку отбуксируют для утилизации 13:12
Ожирение резко повышает риск инсульта и рака у людей от 40 до 59 лет 12:56
На Эльбрусе открыли юбилейный горнолыжный сезон 12:42
Ученые разработали вещество, которое отталкивает супербактерии 12:22
В Коми пациентку с инсультом отвезли в больницу на полу вагона поезда 12:14
Росконгресс примет участие в венчурном фонде на 300 млн долларов 12:05
Российские ученые нашли способ диагностировать шизофрению по крови 12:00
Видео: Фанаты подрались с пожарными на концерте Макса Коржа 11:51
"Это счастье!": София Ротару прокомментировала возвращение в Россию 11:45
В ДНР заявили о готовности предложить очередные участки разведения сил 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие подарки не стоит дарить на Новый год
Какие подарки не стоит дарить на Новый год
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
15.12.2019 14:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста

Текст: Александр Мелешенко

Сотрудники МЧС в Москве с помощью автолестницы сняли мужчину с опоры Крымского моста - его передали подоспевшим медикам и полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Московские спасатели перешли на усиленный режим работы

Серьезных затруднений в движении транспорта на мосту удалось избежать - автовышка простояла там недолго и сейчас движение полностью восстановлено.

В причинах, которые заставили мужчину забраться на опору почти 30-метровой высоты, предстоит разобраться полицейским и врачам. Судя по видеокадрам, мужчина на опоре что-то кричал и активно жестикулировал.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков назвал условия поправок в Минских соглашениях
Косачев объяснил, что стоит за требованиями компартии Японии вернуть Курилы
Володин: Необходимо защищать журналистов, рискующих жизнью
В ДНР заявили о готовности предложить очередные участки разведения сил
В Москве продлили "желтый" уровень опасности