Угрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово

В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на борту самолета. Пассажир должен был вылететь рейсом по маршруту Москва - Краснодар, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, задержанный мужчина оказался пьяным, и никакой гранаты у него не нашли. Тем не менее, самолет был досмотрен.

В мотивах поведения буйного пассажира теперь предстоит разобраться полиции. Вылет самолета, назначенный на 13:45, из-за инцидента пришлось перенести на более позднее время.