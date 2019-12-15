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15.12.2019 16:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Угрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово

Текст: Александр Мелешенко

В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на борту самолета. Пассажир должен был вылететь рейсом по маршруту Москва - Краснодар, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По словам источника, задержанный мужчина оказался пьяным, и никакой гранаты у него не нашли. Тем не менее, самолет был досмотрен.

В мотивах поведения буйного пассажира теперь предстоит разобраться полиции. Вылет самолета, назначенный на 13:45, из-за инцидента пришлось перенести на более позднее время.

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