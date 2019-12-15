В Москве продлили "желтый" уровень опасности

"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлили до утра понедельника - жителям столицы и всей Московской области стоит опасаться снега и гололедицы. Соответствующие данные следуют из прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России.

В Подмосковье до конца воскресенья также стоит ждать сильного ветра. Что касается предупреждения о снеге и гололеде, то оно действует до полудня понедельника в Подмосковье и до 6 часов утра понедельника в Москве.

В воскресенье в столице прогнозируется температура воздуха от 0 до 2 градусов тепла, возможен мокрый снег и туман. В понедельник станет еще теплее - воздух прогреется до 1…3 градусов выше ноля.

Такая теплая, нехарактерная для середины декабря погода продержится в Москве вплоть до выходных. В среду, к примеру, Гидрометцентр прогнозирует в Москве от 2 до 4 градусов тепла, а в четверг от 3 до 8 градусов выше ноля. При этом рекорды метеонаблюдений для этих дней составляют +5,3 градуса.