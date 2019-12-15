Дрифт возле новогодней елки обошелся приморцу в 700 тысяч рублей

Полиция Владивостока установила личность водителя, который сломал новогоднее украшение, дрифтуя возле главной городской елки.

Вечером субботы он на Subaru Forester въехал на центральную площадь приморской столицы и начал кружить вокруг дерева. Но, не справившись с управлением, врезался в установленную на площади фигуру мыши, После спешно покинул место ДТП.

Как выяснилось, нарушителем оказался 20-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел полиции. Освидетельствование на алкоголь показало отрицательный результат. Водитель оштрафован за оставление места ДТП. Кроме того, "хоровод" вокруг елки обойдется ему в 677 тысяч рублей - именно во столько оценен ущерб от повреждения символа наступающего года.

"Сейчас по факту повреждения новогодней фигуры проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.