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15.12.2019 06:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра

Текст: Юлия Гарднер

Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, в воскресенье днем выбросил пепел на высоту до трех километров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

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Шлейф от выброса распространился в северо-восточном направлении от исполина на пять километров. В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода нет.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно. В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

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