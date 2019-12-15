Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь. Об этом "РГ" сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших. Напомним, ДТП произошло в районе 16 часов - автобус следовал из Иванова в Дзержинск. Как уточнили в региональном ГИБДД, стаж водителя большой, автобус китайского производства зарегистрирован на частное лицо, был заключен договор с перевозчиком. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Автобус съехал в кювет и перевернулся. В нем находилось около 40 человек.

Как сообщает РИА Новости, 13 пассажирам оказывается помощь в Балахнинской ЦРБ, двое пострадавших обратились в приемное отделение самостоятельно.