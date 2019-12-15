В Нижегородской области 14 человек пострадало в ДТП с автобусом

По уточненной информации из-за опрокидывания автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадало 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по региону.

Ранее сообщалось о восьми пассажирах, которым потребовалась помощь медиков. Автобус следовал из Иванова в Дзержинск. 50-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги, автобус оказался в кювете и опрокинулся.

По информации МЧС по Нижегородской области, в ликвидации последствий аварии приняло участие 10 спасателей, привлекалось 3 единицы техники.