В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами

В воскресенье, 15 декабря, в районе 16 часов в Балахнинском районе перевернулся автобус, в котором находилось около 40 человек. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

По информации МЧС по региону, авария произошла на 9-м километре автодороги Липовки - Галкино. Детей в автобусе не было. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего не рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся. Помощь медиков потребовалась 8 пассажирам. К счастью, обошлось без погибших.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.