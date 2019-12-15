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Сын певицы Валерии попал в третье ДТП за неделю

Новости
    15.12.2019, 11:29
Текст:   Олег Усков
Фото: vk.com/arseniy_shulgin Фото: vk.com/arseniy_shulgin
Фото: vk.com/arseniy_shulgin

Как говорится, без комментариев: молодой предприниматель Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, который попал в ДТП и, только выйдя из больницы, попал в другое ДТП, снова попал в ДТП. Третье за неделю.

Фото: Instagram.com/valeriya/
Певица Валерия рассказала подробности ДТП с ее сыном

О чем юноша, по недоброй традиции, вновь проведал через "сториз" своего Instagram. Уточнив - в этот раз, как и в прошлый, обошлось без травм.

"Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария", - пишет Шульгин. Рассказав, что водители лишь немного ударились своими автомобиля друг о друга, и на его машине, в итоге, "только рамку номерную надо поменять".

Тем не менее, все происходящее, по мнению Арсения - "жесть какая-то".

Арсений - сын Валерии от второго мужа, продюсера Александра Шульгина. Отчим - продюсер Иосиф Пригожин.

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