Умерла актриса Анна Карина

Французская актриса, певица, режиссер, сценарист, продюсер и писательница Анна Карина, звезда фильмов Годара, умерла 14 декабря на восьмидесятом году жизни в госпитале в Париже.

Об этом сообщает AFP. Со ссылкой на подтверждение от агента артистки.

Причиной смерти Карина стал рак.

Ханна Карин Бланке Байер родилась в Копенгагене 22 сентября 1940 года. С четырнадцати лет пела в кабаре, работала манекенщицей, снималась в короткометражках. В 1958-м переехав в Париж, по совету Коко Шанель взяла псевдоним Анна Карина и вскоре была замечена Годаром. За которого в 1961-м вышла замуж.

Помимо картин Годара, снималась у Лукино Висконти, Райнера Фассбиндера, других - "Альфавиль", "Безумный Пьеро", "Женщина есть женщина", "Банда аутсайдеров", "Правда о Чарли", "Китайская рулетка".