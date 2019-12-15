Володин: Необходимо защищать журналистов, рискующих жизнью

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что "необходимо защищать и поддерживать" журналистов, которые выполняют свою работу, "рискуя жизнью и здоровьем". Об этом он заявил по случаю Дня памяти журналистов, погибших при исполнении обязанностей.

Памятная дата была учреждена в 1991 году после того, как машина с российскими журналистами была обстреляна сербскими боевиками в Югославии.

- Профессия военного журналиста - одна из самых опасных. Они рискуют своей жизнью, чтобы люди могли знать правду о происходящем, - заявил Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы.

В наши дни российские корреспонденты работают во всех горячих точках мира, благодаря чему люди могут получать объективную информацию, отметил парламентарий.

Он назвал необходимым "защищать и поддерживать журналистов, которые честно выполняют свою работу, рискуя жизнью и здоровьем".

- И делать все, чтобы тот трагический список имен, которые мы вспоминаем сегодня, не пополнялся, - добавил глава нижней палаты.

Председатель Госдумы напомнил, что ранее уже вступил в силу закон, направленный на защиту репортеров, которые работают в горячих точках. И теперь корреспондент, пострадавший в зоне боевых действий, может получить компенсацию, а в случае его гибели деньги будут выплачены его семье.