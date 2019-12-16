Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу "Вечерний Ургант"

В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.

Об участии в съемках программы Татьяна Навка сообщила в Instagram. Она оставила комментарий к совместной с Загитовой фотографией.

"Сегодня вечером. "Вечерний Ургант". Я смеялась очень!", - написала Навка.

Загитова в Instagram разместила фотографию из студии, а в сторис выложила несколько фрагментов передачи.

Ранее Загитова сообщила, что на время приостанавливает свою спортивную карьеру. Она заявила, что собирается вернуться, а все слухи о том, что она завершает карьеру не соответствуют действительности.

В скором времени Загитова дебютирует в шоу Татьяны Навки, где сыграет спящую красавицу в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств".