Американский танкист рассказал о знакомстве с Т-80 в Южной Корее

"Для моих солдат это возможность взглянуть на Т-80. Они могли осмотреть его со всех сторон, оценить слабые и сильные стороны, ведь этот тип танка используют страны, представляющие угрозу. Для солдат это возможность понять, с чем им, возможно, придется столкнуться", - заявил Хастед в беседе с изданием Stars and Stripes.
Turbine Engines have a special sound in the hills this morning.— 3-8 CAV (Warhorse) (@3rd8cav) 15 ноября 2019 г.
Partnered ROKA Training with the 80th AR Battalion begins.#KatchiKapshida @EighthArmyKorea @2INFDIV @1stcav3bct @1stCavalryDiv pic.twitter.com/M3fRI0hhTs
Напомним, что совместные учения США и Южной Кореи прошли в ноябре 2019 года. В ходе маневров американские танкисты испытали ходовые качества построенных в России "летающих танков". Затем, "покатавшись" на полигоне, Т-80 произвели несколько выстрелов. Южная Корея получила эти машины в 1990-х годах в счет погашения государственного долга РФ.
Американское издание называет Т-80 "реликвией холодной войны". Действительно, на вооружении ВС Республики Корея находится далеко не самая новая модификация - Т-80У. Однако существуют и гораздо более современные варианты этого газотурбинного танка.
С 2018 года в войска поступает Т-80БВМ. Обновленные машины получили противокумулятивные экраны и комплекс динамической защиты "Реликт", многоканальный прицел "Сосна-У". На 125-мм пушке были проведены работы по улучшению характеристик точности и повышению ресурса ствола. Газотурбинный двигатель мощностью в 1100 л.с. заменен на 1250-сильный. Также танк получил современные системы связи. Сообщалось также о планах по установке на Т-80БВМ комплекса активной защиты "Арена-М". Российские танкисты высоко оценили новую модификацию "реактивного танка".
Недавно в войска была отправлена новая партия Т-80БВМ.