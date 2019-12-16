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16.12.2019,  
15:06
Текст:  Илья Максимов

Американский танкист рассказал о знакомстве с Т-80 в Южной Корее

Военнослужащие 3-й танковой бригады "Серый волк" 1-й кавалерийской дивизии армии США, почти пять месяцев находившиеся в Южной Корее, имели возможность подробно изучить танки Т-80. Сержант первого класса Трэвис Хастед рассказал, что дало его подчиненным знакомство с "реактивным" танком.
Фото: rider eye-Aviation&Military / youtube.com Фото: rider eye-Aviation&Military / youtube.com
Фото: rider eye-Aviation&Military / youtube.com

"Для моих солдат это возможность взглянуть на Т-80. Они могли осмотреть его со всех сторон, оценить слабые и сильные стороны, ведь этот тип танка используют страны, представляющие угрозу. Для солдат это возможность понять, с чем им, возможно, придется столкнуться", - заявил Хастед в беседе с изданием Stars and Stripes.

Напомним, что совместные учения США и Южной Кореи прошли в ноябре 2019 года. В ходе маневров американские танкисты испытали ходовые качества построенных в России "летающих танков". Затем, "покатавшись" на полигоне, Т-80 произвели несколько выстрелов. Южная Корея получила эти машины в 1990-х годах в счет погашения государственного долга РФ.

Американское издание называет Т-80 "реликвией холодной войны". Действительно, на вооружении ВС Республики Корея находится далеко не самая новая модификация - Т-80У. Однако существуют и гораздо более современные варианты этого газотурбинного танка.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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С 2018 года в войска поступает Т-80БВМ. Обновленные машины получили противокумулятивные экраны и комплекс динамической защиты "Реликт", многоканальный прицел "Сосна-У". На 125-мм пушке были проведены работы по улучшению характеристик точности и повышению ресурса ствола. Газотурбинный двигатель мощностью в 1100 л.с. заменен на 1250-сильный. Также танк получил современные системы связи. Сообщалось также о планах по установке на Т-80БВМ комплекса активной защиты "Арена-М". Российские танкисты высоко оценили новую модификацию "реактивного танка".

Недавно в войска была отправлена новая партия Т-80БВМ.

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