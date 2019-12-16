Борьба с бедностью приносит результаты

Он отметил, что хотя сегодня число оставшихся бедными людей невелико, задача по борьбе с бедностью в крайне бедных районах все еще остается острой проблемой и трудно разрешимой задачей. Основная работа должна быть ориентирована на такие районы, где сельчанам не гарантируется права на обязательное образование, базовое медицинское обслуживание и безопасное жилье, а также жители которых сталкиваются с проблемой доступности питьевой воды. В некоторых районах инфраструктура и промышленное развитие весьма слабы и уязвимы. Там необходимо продолжать серьезную работу.

В 2020 году Китайская ассоциация содействия волонтерским службам по борьбе с бедностью будет прилагать максим усилий по оказанию адресной помощи нуждающемуся населению. Члены ассоциации наметили задачу помочь 300 тысячам пациентам вылечить катаракту и оказать помощь 20 тысячам бедным больным с умеренными или тяжелыми проблемами позвоночника.