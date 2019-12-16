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Борьба с бедностью приносит результаты

Руководитель Канцелярии Госсовета КНР по оказанию помощи бедным районам Лю Юнфу 15 декабря на заседании Китайской ассоциации содействия волонтерским службам по борьбе с бедностью заявил о том, что в Китае за 2019 год из-за черты бедности будет выведено более 10 миллионов человек. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", концу этого года более 95 процентов малоимущих в стране смогут избавиться от нищеты, а более 90 процентов бедных уездов снимут с себя ярлык бедноты.
Солнечные электростанции делают электроэнергию более доступной для небогатого населения КНР. Фото: Медиакорпорация Китая Солнечные электростанции делают электроэнергию более доступной для небогатого населения КНР. Фото: Медиакорпорация Китая
Солнечные электростанции делают электроэнергию более доступной для небогатого населения КНР. Фото: Медиакорпорация Китая

Он отметил, что хотя сегодня число оставшихся бедными людей невелико, задача по борьбе с бедностью в крайне бедных районах все еще остается острой проблемой и трудно разрешимой задачей. Основная работа должна быть ориентирована на такие районы, где сельчанам не гарантируется права на обязательное образование, базовое медицинское обслуживание и безопасное жилье, а также жители которых сталкиваются с проблемой доступности питьевой воды. В некоторых районах инфраструктура и промышленное развитие весьма слабы и уязвимы. Там необходимо продолжать серьезную работу.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китайская экономика способна преодолеть растущие риски

В 2020 году Китайская ассоциация содействия волонтерским службам по борьбе с бедностью будет прилагать максим усилий по оказанию адресной помощи нуждающемуся населению. Члены ассоциации наметили задачу помочь 300 тысячам пациентам вылечить катаракту и оказать помощь 20 тысячам бедным больным с умеренными или тяжелыми проблемами позвоночника.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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