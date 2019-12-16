Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 16 по 22 декабря

Возвращение сериала "Нюхач", прямые эфиры вокального проекта "Голос", психологический проект с Аленой Бородиной, а также фильмы о Лео Бокерии, Наталье Фатеевой и Людмиле Алексеевой - "РГ" рекомендует читателям самые интересные программы на телевидении на этой неделе.

"Нюхач" - в прошлом и будущем

Новый сезон популярного сериала "Нюхач" с Кириллом Кяро и Иваном Оганесяном в главных ролях - на Первом канале.

"Нюхач" - один из самых популярных сериалов последних лет. Актер Кирилл Кяро с 2013 года появляется на телеэкранах в роли эксперта, который обладает удивительным даром "видеть" запахи и "читать" людей, словно открытые книги. Фильм получил несколько престижных международных наград. "Нюхач" стал популярным во всем мире, картина продана более чем в 60 стран и доступна на платформе Netflix, выпущена японская версия фильма.

В предыдущих сезонах создатели проекта обещали раскрыть прошлое главного героя. В новом сезоне Нюхач, параллельно с расследованием самых запутанных преступлений, как раз и погрузится в собственное прошлое, в котором есть свои "скелеты". А в жизнях Виктора, Ирины, Юлии и Тани произойдут неожиданные перемены...

Первый канал, 16-18 декабря в 21:30, 19 декабря в 22:00

Голос: прямые эфиры

20 декабря на Первом стартуют прямые эфиры 8-го сезона вокального проекта "Голос". Теперь судьбу участников будут решать не только наставники, но и телезрители. А в финале лишь зрительское голосование определит сильнейшего вокалиста сезона.

В четвертьфинал через сито "нокаутов" пройдут по 3 исполнителя из каждой команды. Наставники оценят их выступления, распределив между ними 20%, 30% и 50% своих голосов. Затем эти баллы будут суммированы с голосами зрителей. В полуфинал выйдут двое вокалистов из команды, набравшие больше всего голосов. В полуфинале наставники вновь разделят между своими подопечными условные 100% голосов в пропорции 60% и 40%. И вновь баллы будут суммированы с результатами зрительского голосования.

В финал проекта попадут лишь 4 исполнителя - сильнейшие в своих командах, одного из которых зрители назовут в итоге "Лучшим голосом страны". Зрительское голосование проводится по схеме "1 этап - 1 голос", которая применялась в финале 2-го сезона проекта "Голос 60+". Доход от голосования, как всегда, будет направлен на благотворительные цели.

Первый канал, 20 декабря, 21:30

Шесть операций в день

Премьера документального фильм "Лео Бокерия "Сердце на ладони" приурочена к юбилею всемирно известного хирурга.

Чтобы перечислить все звания и регалии этого человека, не хватит и целой страницы. Лео Бокерия - легенда отечественной медицины, почетный член десятка академий и научных организаций, учитель и общественный деятель, а главное - блестящий хирург, который каждый день держит человеческое сердце на своей ладони. В фильме - уникальные истории пациентов, которых спас Бокерия.

У Лео Антоновича успешно сложилась не только профессиональная карьера, но и личная жизнь. С женой Ольгой они вместе уже 55 лет! Близкие друзья семьи Бокерии утверждают, что отчасти огромный профессиональный успех доктора можно объяснить удачной женитьбой. С разницей в два года у Бокерии родились дочери Екатерина и Ольга, которых отец обожает. Обе продолжили семейную династию и стали врачами. В фильме примут участие и Екатерина, и Ольга. Семья предоставила нам уникальные кадры из семейного архива Бокерии - празднование изумрудной свадьбы. Внуков у Лео Антоновича уже семь! Старшему, Антону, сейчас 19 лет. Но он не пошел по стопам деда и выбрал профессию экономиста.

Кажется, что в 80 лет человек уже не способен работать так же, как в 20 или даже 50 - силы совсем не те. Как же справляется Лео Антонович, который проводит до 6 операций в день?

Первый канал, 22 декабря, 14:10

Наследники и конкуренты

Новый фильм из документального цикла "Битва за наследство" - на канале "ТВ Центр".

Тяжбы из-за наследства Людмилы Зыкиной продолжаются по сей день. Куда делись квартиры и драгоценности звезды? После смерти Леонида Утесова прошло почти 40 лет, но тайна исчезновения его наследства до сих пор не разгадана. Кто разворовал квартиру артиста, в свое время напоминавшую филиал "Эрмитажа"? Константин Симонов в своём завещании не забыл никого. Чем недовольны наследники автора бессмертного стихотворения "Жди меня"? В фильме участвуют: Иосиф Кобзон (архивная запись), Леонид Якубович, адвокат Владимир Акимочкин, биограф Леонида Утесова Эдуард Амчиславский, адвокат Евгений Болелин, подруга Людмилы Зыкиной Елена Лосева, директор Музея советской эпохи Владимир Мальцев, владелец магазина антиквариата Евгений Болдырев, Игорь Утесов; родственники и друзья Константина Симонова - сын Алексей, приемная дочь Екатерина, внучка Лариса и другие.

"ТВ Центр", 19 декабря, 23:05

Наталья Фатеева: "Душа работать должна"

К юбилею Натальи Фатеевой на телеканале "Россия К" - авторская программа Виталия Вульфа "Мой серебряный шар", посвященная актрисе и художественный фильм "Случай на шахте".

Фатеева училась в Харьковском театральном институте, когда ее пригласили во ВГИК. Почти сразу же Наталья Фатеева начала сниматься в кино. Картины с ее участием - "Песни моря", "Джентльмены удачи", "Три плюс два", "Место встречи изменить нельзя", "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII" и многих других. А еще голосом Фатеевой на российских экранах говорили кинодивы Софи Лорен, Леа Массари, Беата Тышкевич.

"Душа работать должна", - говорит Фатеева, - вот что самое главное. Все время надо двигаться. Для каждой роли я пишу целое произведение. Я не сплю ночами, придумываю, потому что надо же выстроить взаимоотношения".

"Россия К", 22 декабря, 18:40 и 20:10

Людмила Алексеева: отстоять права человека

На ОТР - премьера дилогии о Людмиле Алексеевой. Первый фильм "Людмила Алексеева. По старшинству мысли" - 7 декабря в 16:30 и 21 декабря в 09:00. Второй - "Людмила Алексеева. Без купюр" - 7 декабря в 17:00 и 22 декабря в 09:00.

Первокурсницу истфака МГУ Людмилу Алексееву в 1945 году избрали комсоргом курса, а через неделю заменили фронтовиком, который наукой не интересовался, но активно строил партийную карьеру. Тогда девушка начала задумываться над тем, что декларации официальной идеологии Советского Союза и реальная жизнь в стране не стыкуются друг с другом. Несколько лет она верила в то, что в партию проникли люди, лишённые нравственных принципов и стремящиеся к власти. И только после смерти Сталина и ареста Берии сняла розовые очки. С тех Людмила Михайловна всю жизнь занималась общественной деятельностью и отстаивала права человека. А вот как называть то, чем она занимается, решало общество. В СССР Людмилу Алексееву за вольнодумство и правозащитную деятельность определили в диссиденты и вынудили эмигрировать. В девяностых она вернулась на родину и вскоре возглавила Московскую Хельсинкскую группу, старейшую правозащитную организацию в нашей стране. Должности её менялись, а желание сделать жизнь в России более правильной было непреклонным.

Незадолго до ухода из жизни Людмилы Алексеевой режиссер Аким Салбиев снял два документальных фильма, в которых его героиня открыто и откровенно рассказала о себе, о России, о войне. Телеканал ОТР хотел показать дилогию к годовщине со дня её смерти - 8 декабря. Права на картины удалось получить лишь за несколько дней, что помешало широко рассказать о премьере. В связи с этим 21 и 22 декабря ОТР повторяет фильмы.

ОТР, 7 декабря, 16:30 и 17:00

Анна Каменкова: от Эфроса до Грымова

У зрителей программы "Культурный обмен" на ОТР будет возможность пообщаться с прекрасной актрисой Анной Каменковой, многие годы украшающей московскую театральную сцену. В частности, Театр на Малой Бронной, где она блистала в спектаклях Анатолия Эфроса. А сейчас, спустя много лет после работы в кино, антрепризах, на телевидении, она вернулась в репертуарный театр и теперь играет в спектаклях Юрия Грымова.

Кинозрители знают Анну Каменкову по таким фильмам, как "Ван Гоги", "Три сестры", "Год активного солнца", "Детство Темы" и другим. С заслуженной артисткой России беседует ведущий программы Сергей Николаевич.

ОТР, 21 декабря, 07:15 и 19:50

Алексей Егоров расскажет о сказках

16 декабря на телеканале "Наука" пройдет премьера новых серий проекта "Не факт!" Ведущий Алексей Егоров не выдвигает догадок и предположений - только голые факты и чистая математика. Каждый выпуск объединен одной темой и отвечает на загадочные вопросы, как появляются суеверия, почему люди в них верят и как все это эволюционирует с течением времени.

"В этом сезоне у нас очень необычный набор тем. Многие из них не столько научные, сколько культурологические. К примеру, в двух фильмах мы исследуем эволюцию сказок... Еще два фильма под названием "Фантастические твари" мы посвятили монстрам, которые нас пугают. Киношным, книжным, мифологическим.. Еще мы, наконец, разобрались с темой народных примет и суеверий - все, что касается черных кошек, просыпанной соли, разбитых зеркал... или особых числе, вроде 13 или 666. Но есть в сезоне и классические научно-популярные серии, к примеру, про работу памяти или про математику. В общем, надеюсь, скучно не будет", - поделился Алексей Егоров.

"Наука", 16 декабря

Петра "Полтава"

Парусник "Полтава" - такое имя носил "балтийский первенец" императора Петра I. Корабль, который был построен в 1712 году в Санкт-Петербурге. Идея воссоздать его точную копию в XXI веке многим казалась дерзкой и сумасшедшей. Тем не менее, специально для этого проекта в Северной столице была создана Историческая верфь, на которой был заложен корабль. О том, как шла работа и какие факты вскрылись во время постройки, смотрите в цикле документальных фильмов "Полтава. Балтийский первенец Петра".

HDL, 21 декабря, 20.00

Новый праздник с Борисом Дергачевым

Фото: предоставлено каналом "Супер"

Телеканал "Супер" начнет отмечать новый год уже 21 декабря. В этот день в эфире появится спецвыпуск мини-сериала "Короче. Новый год", в котором герой Бориса Дергачева, обычный 30-летний парень, поразмышляет на темы, с которыми сталкивался абсолютно каждый в праздничной предновогодней суете.

Актер признался, что успел побывать почти во всех ситуациях, о которых пойдёт речь. Например, Дергачев не понаслышке знает, что будет, если встречать праздник в незнакомой компании. Знает он и то, о чем думает приглашенный Дед Мороз, когда в пятый раз за ночь слышит один и тот же стишок.

"Было время, когда каждый Новый год я подрабатывал либо Дедом Морозом, либо ведущим. Однажды был даже мексиканским Сантой в сомбреро, пончо, с гитарой и кактусом", - рассказывает актер. Вместе с Борисом Дергачевым в "Короче. Новый год" появятся и другие актеры мини-сериала: Александра Кузенкина, Александр Якин, Константин Шелягин, Дарья Гомес и их коллеги.

"Супер", 21 декабря, 21.00

Алена Бородина: Как мечтать в Новый год

"Алёна, Алёна, Алёна, Алёна, Алёна Бородина…" Пожалуй, нет в нашей стране человека, который хотя бы раз в жизни не слышал этот джингл на "Русском Радио". Алёна Бородина - одна из самых любимых и популярных радиоведущих в России, а еще сильная девушка, которая не боится признавать свои слабые стороны - признавать, а затем, с успехом, их побеждать… Алёна сумела изменить себя и свою жизнь, победить многие свои страхи и комплексы, научилась мастерски разворачивать колеса судьбы в нужную ей сторону и жить просто, хорошо, легко. Все это произошло в ее жизни благодаря многолетней работе с психотерапевтом, и сейчас Алёна готова поделиться своим опытом со зрителями интернет-канала ПсихFAQ.

"12 сантиметров" - так называется новая авторская программа Алёны Бородиной. Когда-то подобную передачу Алёна вела на радио, ну а теперь ее можно не только слушать, но и смотреть в хорошем студийном качестве. Посмотрев "12 сантиметров", можно будет узнать, как решать свои проблемы грамотно и без разрушений, а заодно ответить на многие вопросы с помощью лучших в России психологов, бизнес-тренеров, коучей, психотерапевтов, специалистов по ораторскому мастерству, имиджмейкеров. И, конечно, в преддверии Нового года премьерная программа посвящена тому, как правильно и безболезненно для психики войти в новый год.

В первом выпуске программы "12 сантиметров" ответы на вопросы: почему наши новогодние желания не сбываются, как их правильно загадывать, как формулировать цели, как стать счастливым не только 1 января нового года. В гостях у Алёны Бородиной - психотерапевт Елена Байкова.

Интернет-канал ПсихFAQ , с 22 декабря