Coca-Cola: потребители считают цветовую маркировку напитков удобной

Почти полтора года назад Роспотребнадзор начал реализацию проекта добровольной маркировки пищевых продуктов "Светофор". Он предполагает цветовую индикацию на упаковке: зеленую, желтую и красную - в зависимости от уровня содержания в продукте соли, сахара, жира, насыщенных жиров, с учетом суточной нормы потребления. За прошедшее с введения "Светофора" время стало понятно: большинство потребителей считают маркировку удобным инструментом, помогающим сделать оптимальный выбор при покупке продуктов.

Как рассказали "Российской газете" в Роспотребнадзоре, присоединившиеся к проекту компании совместно с ведомством проводили опросы и исследования для получения обратной связи от потребителей. По данным ВЦИОМ, 82% россиян считают маркировку "Светофор" достаточно информативной и удобной для сравнения пищевой ценности различных продуктов в одной и той же категории и принятия решения о покупке. А 74% опрошенных уже сегодня хотят ориентироваться на цветовую индикацию при покупке продуктов. Почти половина из них объясняют свое желание пользоваться цветовой маркировкой заботой о здоровье.

- Основываясь на результатах исследований, производители приняли решение расширить географию дистрибуции промаркированных продуктов на всю территорию страны, - указали в Роспотребнадзоре. - Потребители отметили, что маркировка "Светофор" для них ясна и понятна - легко воспринимается, заслуживает доверия, помогает ориентироваться в информации о пищевой ценности продуктов, следить за правильным рационом питания.

Главная задача маркировки - донести подробную и достоверную информацию до потребителя, содействовать соблюдению принципов здорового питания и снижению рисков для здоровья граждан. Проект "Светофор" является добровольным для производителей продуктов питания, однако крупнейшие компании к нему присоединились. Это лидеры в своих сегментах - производители напитков, молочных продуктов, мороженого, соусов. Coca-Cola стала первой компанией средипроизводителей безалкогольных напитков, внедривших цветовую маркировку маркирующей свою продукцию. В Роспотребнадзор рекомендует указывать содержание веществ на 100 г/мл или на порцию. Coca-Cola указывает содержание веществ и на 100 г/мл, и на порцию (250 мл), а также процент от установленного среднесуточного потребления (потребности) на одну порцию. Именно это процентное значение выделяется цветом - красным, желтым или зелёным.(потребности), посчитанных на одну порцию, и выделяются цветом - красным, желтым или зеленым.

Участники опроса ВЦИОМ среди положительных сторон маркировки на порцию продукта выделили простоту и доступность для понимания (17%), удобство в целом (4%) и удобство в том случае, если в порции продукта меньше 100 грамм (4%), а также при расчете своего рациона/диеты.

- Coca-Cola всегда выступала за прозрачность и доступность информации о продукции для потребителя. В 2011 году мы были первыми, кто добровольно ввел в России информативную маркировку на лицевой стороне упаковки своей продукции, - рассказал генеральный менеджер Coca-Cola в России Энди Бакингем. - Мы находимся в постоянном поиске решений, которые позволят сделать предоставляемую потребителям информацию еще лучше. В России Coca-Cola с радостью присоединилась к предложенной Роспотребнадзором инициативе цветовой маркировки пищевой ценности, а именно о содержании нутриентов на 100 г/мл и на порцию с указанием процента от установленного среднесуточного потребления на одну порцию напитка.

Пилотный проект такой маркировки был запущен с июня на пяти напитках торговой марки Coca-Cola. До конца 2019 года маркировка появится на пластиковых бутылках всей представленной в России линейки Coca-Cola.

- Важно понимать, что цветовая индикация "Светофор" не отражает опасность или вред продукта для здоровья, - подчеркнули в Роспотребнадзоре. - Задача - цветом показать потребителю содержание соли, сахара и жиров в продуктах питания. Таким образом, потребитель сможет осознанно решить, какие продукты можно есть практически без ограничения, а какие потреблять умеренно.

Первые результаты введения цветовой маркировки только предстоит оценить, однако, по словам Энди Бакингема, уже сейчас очевиден тренд, что в этом году сегмент бескалорийных и низкокалорийных напитков демонстрирует значительный рост в России - более чем на 60% по сравнению с прошлым годом. Например, продажи Coca-Cola без сахара растут в несколько раз быстрее классической версии напитка.

- Мы видим хороший потенциал категории в будущем, и, следуя тренду, снижаем количество калорий и в других напитках, - отметил Энди Бакингем. - Калорийность газированных напитков компании Coca-Cola снизилась на 9,6%, а соковой продукции - на 10,6%. Доля добавленного сахара в Fanta, Sprite и Sсhweppes сократилась на 30-80%.

В Европе монохромная маркировка пищевой ценности на порцию продукта уже давно существует и хорошо знакома более 500 миллионам европейских потребителей. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, "светофорный" тип маркировки может на 18% увеличить число людей, сделавших выбор в пользу более сбалансированного питания, в результате чего сократится объем потребляемых калорий. Производителям также важно, чтобы потребители привыкли к цветам, которые используются в маркировке - красному, желтому и зеленому.

Они призваны информировать потребителя об уровне содержания различных нутриентов в порции продукта. Так, например, красный цвет не означает "опасность", он отражает высокое содержание нутриента относительно установленного среднесуточного потребления (потребности). Это не значит, что такой продукт нельзя употреблять или следует его избегать. Красная маркировка лишь информирует о том, что нужно обратить внимание, как часто вы выбираете этот продукт или как много вы его потребляете.

Пищевые продукты с желтой маркировкой отдельных нутриентов позволяют составлять разнообразную и сбалансированную диету, но можно рекомендовать включить в нее и маркированные зеленым цветом продукты. Зеленый цвет обозначает низкое содержание определенного нутриента. "Со временем, когда люди привыкнут правильно распознавать значение цветов на маркировке, можно будет обсудить вопрос об обязательной маркировке всех продуктов, - полагает Энди Бакингем. - На наш взгляд, в первую очередь, необходимо развивать культуру осознанного потребления. Мы хотим, чтобы люди выбирали напитки, исходя из своих потребностей и особенностей своего организма. Мы находимся в постоянном поиске решений, которые позволят сделать предоставляемую потребителям информацию еще лучше".

С сентября этого года Coca-Cola проводит ежемесячный опрос среди потребителей, чтобы оценить, насколько удобен такой тип маркировки. По результатам опросов компании и фокус-групп для потребителей, которые ориентируется на цветовую маркировку, важны возможность повысить уровень контроля над потреблением сахара, калорий и поддержания более сбалансированной диеты. Также они ценят повышение уровня информированности о составе и пищевой ценности напитков. "Мы уверены, что на данный момент те, кто любят продукцию под товарным знаком Coca-Cola, выбирают наши напитки за традиционный вкус и неизменное качество, в котором мы можем быть уверены на 100%", - добавил Энди Бакингем.

Опросы потребителей показали, что их осведомленность о содержании тех или иных нутриентов в безалкогольных напитках стала больше. К тому же, потребители хорошо воспринимают порционный подход к маркировке и считают его удобным. Большинство из них полагают, что маркировку нужно распространять и на другие напитки и пищевые продукты. Это согласуется и с позицией Роспотребнадзора.

- Важным компонентом в продвижении принципов здорового питания стало взаимодействие с частным сектором, производителями продуктов питания, ритейлом и средствами массовой информации для формирования среды, которая мотивирует граждан соблюдать простые принципы здорового питания, - подчеркнули в ведомстве.

В Coca-Cola проект пока называют пилотным. По словам Энди Бакингема, в компании решили использовать предложенную Роспотребнадзором цветовую схему, проанализировать, как воспримут ее потребители, и затем, возможно, откорректировать ее с учетом поведения потребителей.

-Мы активно изучаем, как наши потребители реагируют на дополнительную маркировку продукции. Нам важно понять, замечают ли они наше нововведение и имеет ли это значение при выборе продукции. Мы начали этот проект с напитков Coca-Cola ТМ, потому что они наиболее известны нашим потребителям, - заключил Бакингем.