Десятки рейсов отменены в аэропорту Пекина из-за снегопада

В понедельник более 40 авиарейсов отменены в международном аэропорту "Шоуду" в Пекине. Причиной стал снегопад, который с воскресенья не прекращается в столице Китая.

По данным администрации воздушной гавани, ситуацию усугубляет сильный туман. Метеорологи уже распространили предупреждение о том, что в разных районах Пекина видимость может сократиться до 500 метров, пишет РИА Новости.

Аэропорт дополнительно привлек 400 сотрудников и 67 специализированных машин для расчистки снега и наледи. Как свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта "Шоуду", рейсы "Аэрофлота" и S7 выполняются по расписанию.