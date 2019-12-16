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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Экономика КНР уверенно растет

В ноябре в народном хозяйстве КНР наблюдались позитивные изменения. Основные экономические показатели превзошли все ожидания. Сохранялись тенденции стабильного поступательного роста национальной экономики. Результаты, достигнутые Китаем на фоне сложной обстановки в связи с увеличением рисков и вызовов в стране и в глобальном масштабе, стали свидетельством того, насколько гибка и перспективна китайская экономика, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Рост наблюдается практически во всех отраслях китайской экономики. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Рост наблюдается практически во всех отраслях китайской экономики. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Рост наблюдается практически во всех отраслях китайской экономики. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Стабильный рост был зафиксирован, прежде всего, в сфере трудоустройства: за 11 месяцев число трудоустройств составило 12,79 миллиона человек. Показатель уже 7 лет подряд сохраняется на уровне свыше 13 миллионов человек. В результате общегодовой план был выполнен с превышением на 116,3 процента. Стабильный рост наблюдался и во внешней торговле и инвестициях. С января по ноябрь объем внешней торговли увеличился на 2,4 процента. Его прирост со странами-участницами "Одного пояса и одного пути" достиг 9,9 процента. Кроме того, на фоне глобального сокращения инвестиций за 11 месяцев реально используемый иностранный капитал в Китае оказался на 6 процентов больше прошлогоднего показателя.

С другой стороны, Китай оптимизирует экономическую структуру, усиливая роль внутреннего спроса в стимулировании народного хозяйства. За 11 месяцев инвестиции в основные фонды выросли на 5,2 процента в годовом исчислении, а объем розничной торговли предметами широкого потребления - на 8 процентов. На долю расходов на услуги приходится приблизительно половина от общего потребления населения. За ноябрь индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности составил 50,2 процента, что на 0,9 процента выше показателя прошлого месяца. Индексы PMI в непроизводственном секторе и сфере услуг достигли 54,4 и 53,5 процента соответственно, показали положительную динамику.

На фоне замедления темпов роста мировой экономики и трансформации экономики национальной Китаю было непросто достичь таких заметных успехов в экономической сфере. Все благодаря неустанным усилиям страны с огромным рынком и внутренним спросом, человеческими ресурсами. Не менее важную роль играют стабильная макрополитика и гибкая микрополитика, разработанные китайским правительством.

С начала года Китай принял ряд мер по сокращению налогов и понижению денежных сборов, общий объем которых превысил 2 триллиона юаней. Пекин работает над содействием торговле, продолжая сокращать "негативный список" для иностранных инвесторов. В стране введены в эксплуатацию передовая показательная зона в городе Шэньчжэнь, новый район Линьган в рамках пилотной зоны свободной торговли в Шанхае, 6 новых зон свободных торговли. С января по октябрь нынешнего года в стране ежедневно регистрировалось в среднем 20 тысяч новых компаний, что на 7,1процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Новая экономическая статистика показала, что в Китае имеется основа и условия для реализации общегодового плана. Это соответствует выводам, к которым пришли участники Центрального совещания по экономической работе: в экономике будет сохраняться стабильный поступательный рост в настоящее время и в долгосрочной перспективе. Китай будет и впредь внедрять политику реформ и открытости и вносить свой вклад в рост глобальной экономики при обеспечении собственного высококачественного развития.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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